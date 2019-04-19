العوض: ” رمضان ” ممطر هذا العام على معظم مناطق المملكة

علي العنزي(صدى):

توقع خبير المناخ خالد العوض هطول امطار خلال شهر رمضان المبارك على معظم مناطق المملكة ، وقلة في العواصف الغبارية وذلك للموسم الرابع على التوالي بإستثناء العام الماضي الذي كان دون المعدل .

وقال العوض: من فضل الله للسنة الرابعة على التوالي؛ ‏لوحظ قلة العواصف الغبارية المترافقة مع الجبهات، ‏وارتفاع ملحوظ في نسب التهاطل في مناطق المملكة، ‏عدا الموسم الماضي فقد كان دون المعدل .

كما توقع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل بخلاف العادة في مثل هذا التوقيت من كل عام ، نتيجة موجة علوية تصل إلى حد التجمد في ‏الارتفاعات التي تزيد على 2000 متر ، وفقاً لنماذج الطقس العالمية .

وأشار العوض إلى احتمالية تقلبات الحرارة قائلاً : حالات جميلة أولها نهاية الأسبوع المقبل، وتتأثر مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال الرياض والحدود الشمالية والجوف وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ‏الغربية وفرص أمطارغزيرة، خاصة في مناطق المدينة وحائل والقصيم والله أعلم .