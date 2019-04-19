العوض: ” رمضان ” ممطر هذا العام على معظم مناطق المملكة
توقع خبير المناخ خالد العوض هطول امطار خلال شهر رمضان المبارك على معظم مناطق المملكة ، وقلة في العواصف الغبارية وذلك للموسم الرابع على التوالي بإستثناء العام الماضي الذي كان دون المعدل .
وقال العوض: من فضل الله للسنة الرابعة على التوالي؛ لوحظ قلة العواصف الغبارية المترافقة مع الجبهات، وارتفاع ملحوظ في نسب التهاطل في مناطق المملكة، عدا الموسم الماضي فقد كان دون المعدل .
كما توقع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل بخلاف العادة في مثل هذا التوقيت من كل عام ، نتيجة موجة علوية تصل إلى حد التجمد في الارتفاعات التي تزيد على 2000 متر ، وفقاً لنماذج الطقس العالمية .
وأشار العوض إلى احتمالية تقلبات الحرارة قائلاً : حالات جميلة أولها نهاية الأسبوع المقبل، وتتأثر مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال الرياض والحدود الشمالية والجوف وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وفرص أمطارغزيرة، خاصة في مناطق المدينة وحائل والقصيم والله أعلم .
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