قبل عامين من انتهاء عقده..رونالدو يفكر في الرحيل عن يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، يفكر جديًا في الرحيل عن يوفنتوس، وذلك قبل عامين من انتهاء عقده.

وذكرت التقارير أن رونالدو يشعر بإحباط شديد، في أعقاب توديع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضحت الصحيفتان أن رونالدو يسعى للرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، في حال حدث إخفاق جديد بدوري أبطال أوروبا.

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