الإفتاء المصرية توضح حكم ضرب الزوج لزوجته

القاهرة(صدى):

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة لا يجوز ضربها أو الاعتداء عليها نهائيًا.

وقال: ” عندما يغضب الرجل من زوجته عليه أن يعاتبها، وبدون محاكم أو أقسام شرطة لا يجوز ضرب الزوجة ” .

وأضاف : ” أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام ” ،مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يكرم المرأة إلا الكريم ولا يهين المرأة إلا اللئيم ولا يغلبن إلا الكريم ولا يغلبهن إلا اللئيم، وأنا أريد أن أكون – أي رسول الله صلى الله عليه وسلم – مغلوبا أي كريما ، وليس غالبا أي لئيما ).

واستشهد أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم : ” استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ” .