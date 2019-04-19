آل الشيخ يستغل موهبته الشعرية في الاحتفال بفوز بيراميدز على الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز بفوزه على الأهلي المصري، مستخدما أبيات من الشعر بالعامية المصرية.

وكتب آل الشيخ بعض المقاطع احتفالا بفوز فريقه قائلا: ” اللي يلعب معانا يستحمل.. ولا بنخاف ولا بنأجل .. وبنبعت كينو يسجل.. أومال لو كانوا كاملين وعايز تفهم أترجملك.. ابعد ع الأسد أحسنلك خش بجمهورك يالا. علمنا ف الماتشين ” .

وتغزل في عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق بالقول: ” حقك جالك يابو عبد الله. بدل المرة كسبت اتنين. واهو طول مانت سايبها على الله. بتعقدهم ف الماتشين “.

وجدد بيراميدز فوزه على الأهلي 1-صفر، الخميس، بعد أن هزمه في الذهاب 2-1، ليمنع حامل اللقب من الوصول إلى قمة الدوري المصري الممتاز.