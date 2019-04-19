آل الشيخ يستغل موهبته الشعرية في الاحتفال بفوز بيراميدز على الأهلي
احتفل المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز بفوزه على الأهلي المصري، مستخدما أبيات من الشعر بالعامية المصرية.
وكتب آل الشيخ بعض المقاطع احتفالا بفوز فريقه قائلا: ” اللي يلعب معانا يستحمل.. ولا بنخاف ولا بنأجل .. وبنبعت كينو يسجل.. أومال لو كانوا كاملين وعايز تفهم أترجملك.. ابعد ع الأسد أحسنلك خش بجمهورك يالا. علمنا ف الماتشين ” .
وتغزل في عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق بالقول: ” حقك جالك يابو عبد الله. بدل المرة كسبت اتنين. واهو طول مانت سايبها على الله. بتعقدهم ف الماتشين “.
وجدد بيراميدز فوزه على الأهلي 1-صفر، الخميس، بعد أن هزمه في الذهاب 2-1، ليمنع حامل اللقب من الوصول إلى قمة الدوري المصري الممتاز.
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