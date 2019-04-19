تعليق الهيل على إقالة وكيل الخارجية السودانية بسبب قطر

طلال الضوي(صدى):

علق المعارض القطري خالد الهيل، على قرار إعفاء بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية السودانية ،بعد تكذيبه لخبر طرد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفد المرافق له من الخرطوم.

وقال الهيل : ” قريبا يتم طرد كلاب أمن الدولة من السودان و ليبيا وجاري البحث عنهم ” .

وأضاف: ” بإذن الله قريبا تميم والحمدين وعيال حمد خليفة خارج منظومة الحكم في قطر وستعود قطر للحضن العربي ” .

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، قد أعلن عن إعفاء وزير الخارجية المكلف من مهامه كوكيل لوزارة الخارجية.

وأوضح أن سبب الإعفاء هو أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه، لافتا إلى أن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خصوصا أنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

اقرأ أيضًا: