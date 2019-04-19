عصبي ولايسيطر على أفعاله..شاب يقتل والده وجدته بعد تبرئته من قتل أمه!

باريس(صدى):

أقدم شاب فرنسي عشريني، على قتل والده وجدته وذلك بعد 3 سنوات من إعلان القضاء عدم مسؤوليته عن مقتل والدته.

وعثر على الجثتين عليهما علامات الإصابة بالسلاح الأبيض، فكان على جثة الأب الخمسيني عدة طعنات وعلى جثة والدته طعنة غائرة.

يذكر أنه قد تم إلقاء القبض على الشاب قبل 3 سنوات بعد مقتل والدته، لكن محكمة الاستئناف قررت عدم مسؤوليته عن الجريمة، لإصابته باضطراب نفسي أو نفسي عصبي، ألغى تمييزه وسيطرته على أفعاله.

ووضع الشاب تحت الإكراه في مصلحة الأمراض النفسية، وخرج منها عام 2018.