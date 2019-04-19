تعليق أحمد موسى على طريقة احتفاله بالهدف الثاني بمرمى الفتح

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب النيجري أحمد موسى، مهاجم النصر، أنه لم يقصد توجيه أية رسالة إلى جماهير الفريق بعد احتفاله بهدفه الأول في شباك الفتح، ضمن منافسات الأسبوع 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال موسى : ” لم أقصد توجيه أي رسالة إلى الجماهير، وأنا سعيد فقط بتسجيل الهدف، وأشكر جماهير النصر لأنها دعمت الفريق في اللقاء ” .

وكان موسى قد وضع أصابعه في أذنيه بعدما أحرز الهدف الثاني للنصر في الفتح، خلال اللقاء الذي كسبه النصر بخماسية نظيفة.