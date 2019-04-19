أخذت سلاح عمها وقتلت 4 حوثيين.. فتاة يمنية تسقط شهيدة فداءًا للوطن

فهمي محمد(صدى):

قاومت الفتاة اليمنية أصيلة العود، مليشيا الحوثي الإرهابية التي هاجمت منزلها وقتلوا وأصابوا شقيقها، حتى سقطت شهيدة.

وتفصيلًا، هاجم الحوثيين منزلها في قرية ظفار بمحافظة إب، وقتلوا عمها، وأصابوا شقيقها، فحملت سلاح عمها، وواجهت مسلحي الحوثي بالنار حتى قتلت أربعة منهم، واستمرت في مواجهة المليشيات حتى سقطت مضرجة بدمها شهيدةً.

وانتشرت قصة أصيلة في جميع أنحاء اليمن، إذ أصبحت أسطورة شهداء الجمهورية، وقدوة لكثير من اليمنيات، وأطلق عليها ” فارسة ظفار ” .