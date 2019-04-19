أمن الطرق يضبط مهرب قات في صبيا

علي القحطاني(صدى):

تمكنت دوريات أمن الطرق في محافظة صبيا، من ضبط مهرب بحوزته نحو 115 حزمة قات، أثناء محاولته الفرار من نقطة تفتيش.

وتفصيلًا، رصدت إحدى نقاط التفتيش في نخلان بمحافظة صبيا، قائد مركبة يحاول الاستدارة وعكس الطريق عند مشاهدة النقطة الأمنية باتجاه الجنوب، لتلاحقه من قِبل دورية سرية متمركزة قبل النقطة، حيث تم اللحاق به، واستيقافه بالقوة الجبرية بعد أن سلك طريقًا فرعيًا.

وقامت قوات الامن بتفتيش المركبة، والعثور بداخلها على 115 حزمة قات، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وإعداد محضر بالواقعة.