المجلس الانتقالي في السودان يعفي وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبدالله من منصبه

وكالات(صدى):

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، إعفاء وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله من منصبه.

واعتبرت الجبهة الوطنية للتغيير، أن “ التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة يعد انحيازا للشعب ” ، لافتة إلى أنها قدمت للمجلس العسكري الانتقالي “ مقترحات محددة حول هيكلية الدولة ونظام الحكم ” .

وواصل المجلس العسكري الانتقالي اعتقال عدد من رموز النظام السابق، الذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها، فيما البحث جار “ عن الكثير من الأسماء المطلوبة ” .

وأكد المجلس العسكري، الأربعاء، باعتقال شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، عبد الله والعباس، مشيرا إلى أن الاعتقالات ما تزال جارية عن الكثير من الأسماء المطلوبة “ التي اختفت ” .

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ السلطات حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذي ينتمي له البشير، حيث جرى اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال.