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حساب المواطن لـ ” رجل طلق زوجته ” : اتبع هذه الإجراءات

حساب المواطن لـ ” رجل طلق زوجته ” : اتبع هذه الإجراءات
نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حالة تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية لا بد من التوجه لحساب المستفيد وتعديل البيانات.

وقال حساب المواطن عبر حسابه على ” تويتر “: “ وعليكم السلام، في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية لا بد من التوجه لحسابك وتعديل الحالة الاجتماعية ثم تقديم الطلب من أيقونة المراجعة ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم ”.

وجاء ذلك في ردا من البرنامج على مستفيد قال فيه: “ السلام عليكم إذا طلقت زوجتي وعندي أبناء منها هل يشملني حساب المواطن مع الأبناء ”.


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