كلب نافق يعود إلى الحياة ويرجع لأصحابه

موسكو(صدى):

نجح كلب نافق في الخروج من قبره، والعودة إلى أصحابه في إحدى القرى الروسية.

ووقعت الحادثة، في قرية نوفونيكولسك بمقاطعة بريمورسكي كراي شرقي روسيا، حيث كانت مالكتا الكلب ديك (18 عاما) قد دفنتاه في قبر غير عميق عقب العثور عليه بلا حراك.

واستيقظ الكلب من سباته، بعد فترة قصيرة على دفنه، ثم بدء ينبش الرمل فوقه شاقا طريقه خارج قبره، ومن ثم توجه إلى الطريق السريع المجاور للقرية.

ولاحظ عابرون على الطريق السريع الكلب المنهك وهو مستلق على قارعة الطريق فأخذوه معهم إلى ملجأ للحيوانات الأليفة، فيما علق موظفو الملجأ صورا للكلب على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالملجأ على أمل أن يأخذ أحد الأشخاص أو يعثر عليه أصحابه إن كان ضالا.

وبالفعل فقد شاهد المالكان الأصليان صور الكلب فأعادوه معهم إلى البيت.