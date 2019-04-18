بالفيديو.. البيشي : أبارك للأمة الاتحادية وتبقى مباراتين وهي في الحسبان

ماجد محمد(صدى):

علق عبدالعزيز البيشي لاعب فريق الاتحاد، على فوز فريقه على الاتفاق، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البيشي خلال لقاء تلفزيوني له عقب المباراة: أبارك للأمة الاتحادية، وتبقى مباراتين وهي في الحسبان، و روح الاتحاد اليوم حضرت وكنا على قلب واحد.

وأضاف : الحمد لله توفقنا اليوم، والحضور الجماهيري كان حافز لنا للفوز.