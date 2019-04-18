النصر يسحق الفتح بخماسية

نواف السالم(صدى):

فاز فريق النصر على فريق الفتح، بـ5أهداف مقابل لاشئ، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري المحترفين.

ووقع عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول في الدقيقة 27، في حين أضاف أحمد موسى الهدف الثاني في الدقيقة 38، وأضاف جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الثالث في الدقيقة 45+4.

وسجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 55، وعاد أحمد موسى وسجل الهدف الثاني له والخامس للنصر في الدقيقة 78.

ويذكر أن النصر أصبح متصدر بـ 64نقطة في المركز الأول، وأصبح الهلال في المركز الثاني بـ63نقطة، والذي تأجلت مباراته مع التعاون لمشاركة الأول في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.