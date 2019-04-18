تعليم الرياض يدعو إلى سرعة التفاعل مع طلبات ” تواصل “

علي القحطاني(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إلى سرعة التفاعل مع كافة الطلبات الواردة عبر برنامج تواصل، والرد على تساؤلات المستفيدين كافة.

جاء ذلك خلال افتتاح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري، البرنامج التدريبي لمنسّقي ومنسقات برنامج تواصل الإلكتروني الذي نظمته الإدارة العامة اليوم الخميس بمقرها الرئيس في المربع.

وقال ” العمري ” ، إن برنامج تواصل يساهم في سرعة إنجاز المعاملات والتواصل الفعال، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة لجميع فئات المستفيدين، وتلبية حاجاتهم في مختلف الجوانب التعليمية أو الوظيفية أو المالية، مقدمًا شكره لجميع منسقي تواصل في مختلف الإدارات والمكاتب على جهودهم في خدمة المستفيدين.