الشباب يجري مرانه الرئيسي استعدادا للحزم

نواف السالم(صدى):

بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الأول لكرة القدم الروماني ماريوس السوهاديكا مساء اليوم الخميس الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك تأهبا لمواجهة الحزم يوم السبت المقبل ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهل المدرب تدريبات قبل الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة (ماركال) عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب ثم أجري مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي للقاء فضلا عن اختياره قائمة اللاعبين الأساسية التي استشارك في المباراة.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.