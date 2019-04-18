بالفيديو.. العقاري: إطلاق المرحلة الأولى لبرنامج دعم المدنيين في ” سكني إسكو “

علي القحطاني(صدى):

كشف الأستاذ حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، أن معرض ” سكني إكسبو جدة ” يضم كل الحلول السكنية والتمويلية تحت سقف واحد، ومن خلاله يتم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم المدنيين بقرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” ياهلا ” ، أن هذا البرنامج هو الجديد في معرض جدة إذ يتم تطبيقه فيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف 160 ألف عقد بنهاية عام 2019، فيما بلغ عدد العقود التي وقعت منذ بداية البرنامج حتى الآن 84 ألف عقد.