بالفيديو.. عمر جبران: مقطع ” السحر ” أفقدني عملي ولا أؤمن به
أعلن عمر جبران، أن ” دموع نكرات تويتر ” كان يقصد به الحسابات الوهمية، مضيفًا أنه أشعل استهجان الجمهور.
وأضاف ” جبران ” خلال حديثه لبرنامج ” ترند السعودية ” ، أن مقطع ” السحر ” تسبب في خسارته لعمله في قناة ” دال ” ، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا فري لانسر.
وأشار إلى أن السحر يتعارض مع العلوم التي ندرسها، مضيفًا أنه لا يؤمن بوجود السحر علميًا.
عمر جبران: "دموع نكرات تويتر" أشعل استهجان الجمهور.. ومقطع "السحر" تسبب في خسارة عملي#ترند_السعودية#عمر_جبران_ضيف_ترند_السعودية@OmarExplains
@alrougui pic.twitter.com/Bp2EK0CnxC
— ترند السعودية (@TrendKSATv) April 18, 2019
هل يؤمن عمر جبران بالسحر؟#ترند_السعودية#عمر_جبران_ضيف_ترند_السعودية@OmarExplains
@alrougui pic.twitter.com/6erlsLRaCs
— ترند السعودية (@TrendKSATv) April 18, 2019
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