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بالفيديو.. عمر جبران: مقطع ” السحر ” أفقدني عملي ولا أؤمن به

بالفيديو.. عمر جبران: مقطع ” السحر ” أفقدني عملي ولا أؤمن به
علي القحطاني(صدى):

أعلن عمر جبران، أن ” دموع نكرات تويتر ” كان يقصد به الحسابات الوهمية، مضيفًا أنه أشعل استهجان الجمهور.

وأضاف ” جبران ” خلال حديثه لبرنامج ” ترند السعودية ” ، أن مقطع ” السحر ” تسبب في خسارته لعمله في قناة ” دال ” ، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا فري لانسر.

وأشار إلى أن السحر يتعارض مع العلوم التي ندرسها، مضيفًا أنه لا يؤمن بوجود السحر علميًا.


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