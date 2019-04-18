المرور: القيادة برخصة صلاحيتها منتهية تعد مخالفة مرورية

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، السائقين من القيادة برخصة صلاحيتها منتهية، حيث أكدت أن ذلك يعد مخالفة مرورية.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : احرص دائمًا على القيادة برخصة سارية الصلاحية حتى لاتتعرض للغرامة.

وفي وقت سابق أكدت المرور على ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية، وهي إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة، والارشادات التحذيرية الإشارات الإرشادية، الإرشاد التنظيمية.