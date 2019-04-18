المرور: القيادة برخصة صلاحيتها منتهية تعد مخالفة مرورية
حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، السائقين من القيادة برخصة صلاحيتها منتهية، حيث أكدت أن ذلك يعد مخالفة مرورية.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : احرص دائمًا على القيادة برخصة سارية الصلاحية حتى لاتتعرض للغرامة.
وفي وقت سابق أكدت المرور على ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية، وهي إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة، والارشادات التحذيرية الإشارات الإرشادية، الإرشاد التنظيمية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12348 ] نشر منذ 51 دقيقة
نـدري مُـنذو مبــطي يعنــي جبـــــــتوا شــــــي جـديـد .⁉️.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3449 ] نشر منذ 41 دقيقة
شي معروف.
محمد[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 39 دقيقة
ابشركم صرنا نشوف أخبار محلية وعالمية واقتصادية بعد هزيمه السنافر بس روحوا تويتر شوفوا الطقطقة 😅😅😅😅😅😅😅😅