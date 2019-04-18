بالفيديو.. مشهد مقزز لذبح الحمير وتقديم لحومها للسياح في تركيا

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أحد المسالخ الخاصة بذبح الحمير في تركيا، لبيع لحومها في المطاعم التركية، وتصديرها إلى الخارج.

وأوضح الفيديو، مشهد مقزز للمسلخ الذي تذبح فيه الحمير وتقطع لحومها التي يُصدر بعضها إلى قطر، ويقدم بعضها للمطاعم التركية بصورة مشويات للسياح.

وظهر هذا الفيديو بالتزامن، مع حملات مقاطعة السياحة التركية التي أتت بثمارها وتراجعت أعداد العرب الذين كان يزورون تركيا للسياحة.