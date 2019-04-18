أهداف خاطئة في رمضان

مع أقتراب شهر رمضان بدأ المسلمون الاستعداد لاستقبال الضيف بفرحة كبيرة ودعاء لله أن يبلغهم رمضان ويعينهم على قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا . فبدأت المساجد بالاستعداد بتجهيز مكبرات الصوت والإضاءة وبعض المساجد جدد فرشها . وأمتلاءت بالمياه من المحسنين المتبرعين وهكذا عادة أهل هذا الوطن المعطاء يتسابقون على فعل الخير فكتب الله لهم الأجر ..

وهذا هو العمل والهدف الايجابي المراد فعله الذي يجب أن نستقبل به شهر العبادة شهر القران شهر رمضان .

لكن للأسف هناك هدف سلبي في استقبال رمضان وتوجيه خاطئ يجب تصحيحه وتنوير المجتمع والأسر إلي الهدف الحقيقي من شهر رمضان والذي من أجله فرض رمضان .

حيث أن بعض الأسر تسابقت إلي الأسواق واكتظت بهم المحلات التجارية وأمتلاءت السلال مما لذ وطاب من الخيرات وأستغل ذلك التجار فزادت الإعلانات التجارية ولعبة التخفيضات التجارية التي قد تصل الي 90% وزاد العرض والطلب .

وأنهكت ميزانيات الأسر وحمل رب الأسرة فوق طاقته وقد يقترض من البنوك وغيرها من أجل توفير احتياجات ومقاضي شهر رمضان ..

هذا هو التوجيه والهدف السلبي الذي يرهق الأسر ولا يحقق الهدف من شهر رمضان . فشهر رمضان شهر الصوم وليس شهر الأكل والتخمة ومد السفر بما لذ وطاب . فرمضان

شهر القران والختمة شهر الصلاة والتراويح والقيام شهر الروح والسكينة والتوبة ومراجعة النفس .

أنها طقوس و أفكار خاطئة منتشرة في المجتمع نستقبل بها شهر الصوم وبها نستعد لقدومه . فالأسواق زحمة هذه الأيام وأموال تطير وميزانيات تذهب للتجار ونحن في شهر الصوم . ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا ، وكذلك حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه ، .

من السبب في ذلك ومايحدث هل هم التجار بدعاياتهم ؟. او الخوف من الجوع ..؟

سؤال بحثت عن اجابه له ولم أجد إلا التعجب على مايحدث .. !

أخيرا نبارك لكم شهر رمضان شهر الصوم والعبادة والقران وليس شهر الأكل والسهر وجديد المسلسلات .