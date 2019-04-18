بينها القرفة والعسل.. حلول طبيعية للتخلص من مشكلة القيئ

أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من الأطباء عن بعض الحلول الطبيعية المناسبة للحد من مشكلة القيئ ، التي تعاني منها العديد من السيدات ويحدث لعدة أسباب من بينها سوء التغذية وسوء الهضم كما يرتبط بفترة الحمل أو بأمراض أخرى.

وصفات طبيعية لتخلص من مشكلة القيئ :

الزنجبيل: يتميز الزنجبيل بفعاليته الكبيرة في علاج مشكلة الاستخراج المتكررة، هذا المكون اللاذع والمنعش يشكل حليفًا جيدًا لتقليل هذه الحالة لدى الحوامل بالاضافة إلى أنه يجلب العديد من المزايا الأخرى والتي تشمل تعزيز قدرهة الجسم في التخلص من الماءالمحتبس ووتعزيز وظيفة الأيض والمساعدة على خسارة الوزن.

تناولي قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج بمجرد الشعور بالغثيان وستختفي الأعراض مباشرة، إن كنت تعانين من حالة الاستفراغ في الصباح وبشكل مستمر فما عليك سوى شرب تسريب الزنجبيل المحلى بالعسل الطبيعي أو يمكن الاستمتاع بتناول حلوى الزنجبيل.

ماء البحر والعسل: يمكن أن تساعد هذه الوصفة على الوقاية من القيء ومنع الجفاف لأنها تعمل مثل المصل فقط اتبعي الخطوات التالية:

ضعي ملعقة صغيرة من مياه البحر تحت اللسان ، خذي في نفس الوقت رأس ملعقة من العسل ضعيه تحت اللسان أيضًا ، وكرر هذه الطريقة باستمرار مع زيادة الجرعات بشكل تدريجي.

النعناع: هو واحد من أفضل علاجات المضادة للتقيؤ وبالاضافة إلى رائحته الزكية ومذاقه المنعش يعمل على تهدئة حموضة المعدة ويساعد على تعزيز وظائفها وهو مفيد جدا للوقاية من القيئ أثناء السفر. وسيكون من الجيد تناوله على شكل علكة أو تسريب أو حلوى كما أن مزجه مع الزنجبيل الطازج يمثل أحد الخيارات المثالية.

عرق السوس: يتميز عرق السوس بطعمه الخفيف والمكثف وهو علاج طبيعي ضد القيء والغثيان. ما عليك سوى امتصاص قطعة من عرق السوس سواء كانت جذرًا أو قرصًا أو حلوى أو إعدادها على شكل تسريب.

يجلب عرق السوس عدة من الخصائص التي تدعم الجهاز الهضمي والبلغم. ومع ذلك يجب التنبه أنه يزيد من ضغط الدم ويستحب أن يتم استهلاك بشكل مقنن خاصةً إذا كنت تعانين من مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

القرفة: القرفة هي بهار عطري حلو وفريد وخلافًا لنكهته اللطيفة فهو مفيد جدًا في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي وتسريع عملية الأيض وتقليل مستويات السكر في الدم ومنع القيء.

يمكن تناول القرفة كتسريب أو إضافتها إلى ومختلف الوجبات ومع ذلك لا تنسي أنه يجب عليك دائمًا اختيار تشكيلة سيلان من القرفة لانها تحتوي على أكثر الخصائص الطبية وبالتالي ستكون فعالة في السيطرة على القيء.