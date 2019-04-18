اعتماد حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في صبيا

علي القحطاني(صدى):

اعتمد مدير تعليم صبيا الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام 1440هـ؛ إذ بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة 3116 معلمًا ومعلمة، تم نقل 907 منهم.

وصرَّح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية، بأن حركة النقل لها دور كبير في تحقيق الاستقرار النفسي والأسري للمعلم والمعلمة؛ ما يدفعهما إلى العطاء والبذل بكامل طاقتهما، ويساعدهما على أداء رسالتهما التربوية والتعليمية مع الطلاب والطالبات بكل يُسر وسهولة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الإدارة ومبادراتها ورفع التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال الحساب الشخصي في نظام نور أو عبر الرابطين:

بنين من هنــــا .

بنات من هنــــــا .