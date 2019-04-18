النجم التونسي يتوج بكأس زايد على حساب الهلال

ماجد محمد(صدى):

تُوِّج فريق النجم الساحلي التونسي، بلقب كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية في نسختها الأولى)، وذلك على حساب نادي الهلال.

وفاز النجم على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وأحرز كريم عريبي الهدف الأول للنجم في الدقيقة 30، واضعًا إياه في المقدمة، ليعادل الفرنسي بافتيمبي غوميز النتيجة للهلال في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وأحرز محمد مثناني هدف الفوز للنجم، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، معلنًا فوز فريقه وتتويجه بالبطولة.