الكمبروسور من أهم أسباب خروج هواء حار من مكيف السيارة

أميرة خالد(صدى):

يتفاجأ قائدي السيارات بخروج هواء حار من المكيف بدلًا من الهواء البارد، ويقعون في حيرة بسبب عدم درايتهم بسبب خروج الهواء الحار من المكيف.

وهناك عدة أسباب لهذا الأمر، تتضمن: قبل التوجه إلى مركز الصيانة لفحص المكيف، قم بالتأكد من تدوير وتغيير أزرار المكيف من نظام الساخن إلى البارد.

وتشمل هذه الأسباب أيضًا أن بعض قائدي السيارات يسهون عند تشغيل المكيف من الضغط على زر الكمبروسور في السيارة لكي يعمل ويدفع بالهواء البارد.

كما أن خلال فصل الشتاء ونتيجة لعدة عوامل يتسرب سائل المبرد “ الفريون ” ويتبقى جزء بسيط منه يكون غير قادر على تبريد مقصورة السيارة، لذا عليك الكشف لدى فني صيانة المكيف عن كمية الفريون والقيام بتزويده إلى النسبة المناسبة لتبريد السيارة.

وكمبروسر مكيف السيارة هو الجزء الرئيسي في نظام التبريد، وهو مثل أي جزء في السيارة قد يتعرض للأعطال أو انتهاء عمره الافتراضي، لذا عليك فحص الكمبروسر، لأنه قد يكون سبب عدم تبريد السيارة.

وينصح بتنظيف أو تغيير فلتر المكيف مع بداية فصل الصيف، لأن هذه العملية من شأنها رفع نسبة البرودة داخل مقصورة السيارة.