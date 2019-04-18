مجموعة عبداللطيف جميل تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات عبداللطيف جميلعن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع ومعارض الشركات التابعة للمجموعة في الرياض، وجدة.

وأوضحت أن الوظائف تحمل مسمى : ” أخصائي أول التسويق الرقمي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإدارة، أو الهندسة الميكانيكية)، موظف تسويق (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (العلاقات العامة، التسويق، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها ” .

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنــــا .