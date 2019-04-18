مجموعة عبداللطيف جميل تعلن وظائف شاغرة
أعلنت مجموعة شركات عبداللطيف جميلعن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع ومعارض الشركات التابعة للمجموعة في الرياض، وجدة.
وأوضحت أن الوظائف تحمل مسمى : ” أخصائي أول التسويق الرقمي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإدارة، أو الهندسة الميكانيكية)، موظف تسويق (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (العلاقات العامة، التسويق، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها ” .
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنــــا .
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