حاولت إنقاذ زوجها فهاجمها غزال هائج بشراسة

كانبرا(صدى):

تعرضت سيدة أسترالية لضربة عنيفة في صدرها من قٍبل غزال شرس ، أثناء محاولتها إنقاذ زوجها .

وكانت العائلة تقوم بتربية الغزلان الحمراء والأيائل لمدة عامين، في مدينة فيكتوريا في أستراليا، وكان الزوج بول ماكدونالد، يقوم بوضع الطعام للغزلان عندما قام أحدهم بمهاجمته بعنف، وهو ما دفع زوجته “ماندي” إلى محاولة إنقاذه من بين قرون الغزال الهائج، فأدى هذا إلى إصابتها في صدرها.

فيما تمكن ابن السيدة ماندي، من جرها بعيدًا عن مخالب وقرون الغزال الشرس، فيما الزوج ماكدونالد حتفه في النهاية في مكان الحادث، وتم نقل المرأة مباشرة إلى المستشفى في ملبورن.

وكان باري هوليت، من جمعية الغزلان الأسترالية، حذر من أن الغزلان الذكور أصبحت أكثر عدوانية بسبب موسم التزاوج من هذا العام، وقال إنها حيوانات برية، وتفقد السيطرة على نفسها خوفاً من البشر.