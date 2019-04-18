” بعد الخميس ” .. بدء تصوير أول فيلم كوميدي سعودي مصري إماراتي

الرياض(صدى):

بدأ تصوير الفيلم الكوميدي ” بعد الخميس “ تحت إدارة المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، فيما تتولى شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني “ ، الإماراتية، إنتاج الفيلم.

ويضم الفيلم لأول مرة، عددًا من نجوم الدراما والسينما من خمس جنسيات هي مصر والمملكة والإمارات ولبنان وسوريا، إضافة إلى العراق حيث يشارك المطرب العراقي محمود تركي بالغناء.

ويشارك في بطولة الفيلم نجوم الكوميديا العرب، فمن مصر طلعت زكريا وجيهان أنور، ومن المملكة عبدالله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم، ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبدالله وعلي تميمي.