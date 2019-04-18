بالفيديو.. مدرب رياضي: هذا أفضل نظام لإنقاص الوزن في رمضان

الرياض(صدى):

قدم مدرب رياضي نجم زياد، نصائح لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا على ضرورة شرب الماء.

وقال نجم خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ريجيم رمضان سريع بدون حرمان ويدون عطش فيجب شرب الماء مهم جدا مع وجبة الإفطار وحذار من الدهون والسكريات.

وأضاف: يجب أن لانتعمد على النشويات ونركز على مصادر البروتين، مثل الدجاج واللحوم، والطاقة نستمدها من النشويات ولكن بنسبة قليلة.

وتابع : يجب أن نقسم الوجبة على 3 مرات حتى يتمكن الجسم من هضمها، والاستفادة منها، كما يجب الابتعاد عن الحلويات.