للجنسين.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:مساعد أول إدارة المباني – مشرف مبيعات أول (عدد وظيفتين)-مشرف تحليل الأعمال-محلل تسويق أول (للنساء).. محلل جودة أول، محلل أول تنمية الأفراد، مدير برنامج التدقيق المستمر.

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