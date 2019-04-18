تركي آل الشيخ يعلق على مقطع خطأه العفوي ” بلدي الثاني المملكة والسعودية “

نايف السالم(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” ، للتعليق على عثرة لسان خلال لقاء وحديث عن المملكة والإمارات.

حيث قال في المقابلة: “ بلدي الأول (الإمارات) ما بقول بلدي الثاني، المملكة والسعودية بلد واحد وأنا سعيد والتنظيم رائع والأوتيل رائع وأنا مبسوط.. ” .

وعلق آل الشيخ على مقطع الفيديو والعثرة قائلاً : “ طلعت السعودية والإمارات … المملكة والسعودية ”.