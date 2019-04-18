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تركي آل الشيخ يعلق على مقطع خطأه العفوي ” بلدي الثاني المملكة والسعودية “

تركي آل الشيخ يعلق على مقطع خطأه العفوي ” بلدي الثاني المملكة والسعودية “
نايف السالم(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” ، للتعليق على عثرة لسان خلال لقاء وحديث عن المملكة والإمارات.

حيث قال في المقابلة: “ بلدي الأول (الإمارات) ما بقول بلدي الثاني، المملكة والسعودية بلد واحد وأنا سعيد والتنظيم رائع والأوتيل رائع وأنا مبسوط.. ” .

وعلق آل الشيخ على مقطع الفيديو والعثرة قائلاً : “ طلعت السعودية والإمارات … المملكة والسعودية ”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25114 ] نشر منذ 34 دقيقة

عادي جدا لكل جواد كبوه

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