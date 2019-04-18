أهم فعاليات المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

عادل الحربي(صدى):

تستعد عدد من مدن المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإقامة مجموعة من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والترفيهية، موجهة لجميع فئات المجتمع، كما أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بمجموعة من العروض، والفقرات المسلية.

وحول أهم الفعاليات : معرض الدكاكين: معرض يسلط الضوء على كافة الأمور والمتطلبات التي تهم المرأة مثل الأعمال، والجمال، والأزياء، ويهدف لإيجاد تجمع تجاري كبير يمثل فرصة سانحة للمرأة لتلبية رغباتها، يقام من 21 – 25 أبريل، من الساعة 4م إلى 10م، في فندق الفورسيزونز.

حفلات الفنان كاظم الساهر: يحيي الفنان كاظم الساهر ثلاث حفلات غنائية، الأولى في جدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم الخميس 18 أبريل، والثانية في الخبر بالظهران اكسبو، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل، والثالثة بالرياض في الصلات الخضراء يوم السبت الموافق 20 أبريل.

ديناصور 13: فيلم وثائقي عن اكتشاف أكبر أحفورة ديناصور عُثر عليه في التاريخ من نوع تيرانوصورس ريكس، يعرض في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء الظهران)، من 4 – 20/ 4 من الساعة 4م إلى 5:40م.

فعالية زهرة الربيع: تقدم عدة عروض منها الماجيك والخدع البصرية وعروض تقليد الأصوات ومسرح العرايس وعروض فريق المرايا وعرض أبطال الجلاكسي والفلكلور المصري والفلكلور الشامي، يقام في الحجاز مول بمكة المكرمة، من 21/ 3 – 20/ 4 من الساعة 4م إلى 11م.

معرض نسيج النسائي 2019: يحتوي على أجنحة في الطب والثقافة والفن والذوق والتجميل والمسرح، يقام في فندق الإنتركونتيننتال، من 30/ 4 إلى 3/ 5 من الساعة 4م إلى 11م.

مهرجان كلاسيك القصيم 3: تجّمع للسيارات الكلاسيكية والتراثية، يقام في مركز النخلة ببريدة من 18/ 4 إلى 20/ 4، من الساعة 4م إلى 10م.