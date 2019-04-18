حساب المواطن يؤكد على أهمية تحديث بيانات المستفيدين من البرنامج

الرياض(صدى):

كشف حساب المواطن ، عبر موقعه الرسمي على التشديد على أهمية تحديث بيانات المستفيدين خاصة فيما يتعلّق بعدد أفراد الأسرة ومصادر الدخل.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يُقدمها المواطن عند التسجيل لأول مرة لكن يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية، وفي حال وُجد اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الحكومية.

ويُعتبر التغير في بيانات الدخل بما يتجاوز الحد المانع للحصول على الدعم في حسابات المواطن هو السبب الأشهر لعدم نزول الدعم لعدد من المستفيدين، بالرغم من حصولهم على الدعم في بعض الدورات السابقة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكّد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين حول حد الدخل المانع من الحصول على دعم حساب المواطن وردّت عليه بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجُّه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.