لاعب الاتحاد يعلن عن موعد اعتزاله الدولي مع منتخب أسود الأطلس

نواف السالم(صدى):

أعلن المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي الاتحاد عن موعد اعتزاله الدولي مع منتخب أسود الأطلس، قائلًا: بنسبة كبيرة تصل إلى 90% قد أعتزل دولياً بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقرر إقامتها في مصر، وفي عام 2021 سيكون عمري 36 عاماً، ولكن إذا شعرت أنني لا زلت قادراً على العطاء الدولي سأستمر مع المنتخب المغربي.

ولفت الأحمدي:”دائماً في القرارات المهمة أتبع قلبي، لم يقنعني أحد بالاستمرار مع منتخب المغرب، ولكن كما قلت إذا شعرت أنني لا زلت قادراً على العطاء سأبقى بكل تأكيد ” ، مبينا: ” الفوز بكأس الأمم الإفريقية سيكون مهماً للغاية لي ولزملائي في المنتخب المغربي ولبلادنا، وأنا في الحقيقة صديق مُقرب لـ نور الدين أمرابط وحكيم زياش والمزروعي “.

وتابع الأحمدي، قائلاً: ” المنتخب المغربي لا يخشى أيّ فريق في بطولة كأس أمم إفريقيا والمنتخب المغربي يحترم كل الفرق سواء كانت كبيرة أو صغيرة “.