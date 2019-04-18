وظائف شاغرة للرجال بشركة المراعي في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي عن توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة في التخصصات ” التسويق، إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الموارد البشرية ” ، مشترطة في جميع الوظائف المطلوبة إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة هي مشرف موارد بشرية رئيسي (Senior HR Supervisor) بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس (إدارة أعمال أو موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.

ولفت إلى حاجتها لمدير الإعلام الرقمي (Digital Media Manager) بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال أو تسويق مع خبرة إدارية لا تقل عن 4 سنوات في مجال مراجعة التسويق والإمام بالتسويق من خلال برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها بحاجة إلى مدير علاقات التواصل الاجتماعي (Social Media Relations Manager) بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس علاقات عامة أو تسويق مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التسويق وعمليات التواصل الاجتماعي منها 4 سنوات في منصب إداري.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: هنا