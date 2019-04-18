نايف السالم(صدى):

أعلن مركز قياس، اليوم الخميس، عن موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي؛ لافتًا إلى أنه تُعلن نتائج الاختبار الورقي بعد انتهاء عملية تصحيح وتحليل وتدقيق الإجابات وقد تستغرق شهراً من نهاية فترة الاختبارات.

وأوضح الموكز، أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد مُحددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ” العلمي” .

وتعتمد أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات؛ بينما تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة – فهم – تطبيق.. إلخ.