  • الخميس 18

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ” ابن عاق ” يلقي والدته المسنة من نافذة المنزل

” ابن عاق ” يلقي والدته المسنة من نافذة المنزل

” ابن عاق ” يلقي والدته المسنة من نافذة المنزل
مليكة فؤاد(صدى):

ألقى ابن عاق والدته العجوز من نافذة المنزل في طنجة المغربية، حيث هزت هذه الجريمة البشعة الرأي بالمدينة. 

واعتبرت المحكمة أن تهمة القتل ثابتة في حق المتهم خاصة بعد الاستماع إلى شهادة شقيقه والجيران، الذين أكدوا أنه كان يعنفها وسبق وأن هددها مرارا بالقتل، لتقضي في حقه بالسجن النافذ لعشرين سنة. 

 واعتبر بعض المتتبعين أن الحكم الصادر في حق المتهم مخففا، خاصة وأن الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد وفي حق الأصول مما يستوجب ظروف التشديد.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3434 ] نشر منذ 40 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . حسبنا الله ونعم الوكيل.

[ عدد التعليقات: 25108 ] نشر منذ 22 دقيقة

حسلي الله عليه الخسيس
يمكن تصرفه الحقير بسبب المخدرات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *