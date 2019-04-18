” ابن عاق ” يلقي والدته المسنة من نافذة المنزل
ألقى ابن عاق والدته العجوز من نافذة المنزل في طنجة المغربية، حيث هزت هذه الجريمة البشعة الرأي بالمدينة.
واعتبرت المحكمة أن تهمة القتل ثابتة في حق المتهم خاصة بعد الاستماع إلى شهادة شقيقه والجيران، الذين أكدوا أنه كان يعنفها وسبق وأن هددها مرارا بالقتل، لتقضي في حقه بالسجن النافذ لعشرين سنة.
واعتبر بعض المتتبعين أن الحكم الصادر في حق المتهم مخففا، خاصة وأن الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد وفي حق الأصول مما يستوجب ظروف التشديد.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3434 ] نشر منذ 40 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . حسبنا الله ونعم الوكيل.
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 23 دقيقة
حكم ١٠ سنين
هذا حطه بخلاط وصنعه نغانغ للكلاب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25108 ] نشر منذ 22 دقيقة
حسلي الله عليه الخسيس
يمكن تصرفه الحقير بسبب المخدرات
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17855 ] نشر منذ 8 دقائق
اعوذ بالله