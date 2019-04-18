وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الأول بـ3 مناطق بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك أبوظبي الأول عن توفر وظائف متعددة شاغرة بمسمى (ممثلي خدمات عملاء) لفروع البنك في (جدة، الخبر، الرياض).

واشترط البنك، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على الثانوية أو الدبلوم بعد الثانوية في أي تخصص، خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء للبنوك؛ لافتا إلى أن الوصف الوظيفي: توفير خدمة عملاء ممتازة ضمن إرشادات الجودة.

وأضاف، معالجة وحل شكاوى العملاء بأفضل طريقة ضمن حدود الصلاحيات المحددة، التوصية بالمنتجات أو الخدمات المحتملة للإدارة عن طريق جمع معلومات العملاء وتحليل احتياجاتهم، المحافظة على سجلات العملاء عن طريق تحديث سجل العملاء (الطلبات والشكاوي والملاحظات).

وتابع، المحافظة على سرية عملاء البنك والبيانات المتعلقة بهم، ضمان استيفاء الأعمال بالتزاماتها بموجب سياسات البنك ومعاييره وبموجب القوانين واللوائح المحلية، الحضور إلى المهام الخاصة المحددة من قبل مدير الفرع، ضمان الالتزام بالمواعيد والالتزام بالسياسات والإجراءات والانضباط للفرع.

وأوضح البنك، أنه يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1440/8/13هـ (الموافق 2019/4/18م) عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:هنا