وظائف شاغرة في ” الأوقاف “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ” أخصائي تراخيص” في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء)، وحاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى (لا يشترط تخصص محدد)، فضلا عن خبرة لا تقل عن سنتين.

وأوضحت الهيئة، أن المهام والمسؤوليات: استقبال طلبات تسجيل الاوقاف، والمساهمة في تطوير النظام، وتنفيذ لوائح وادلة إدارة التراخيص، اعداد قاعدة بيانات بالاوقاف والنظار، حضور ورش العمل التي تعقد بهدف رفع أداء القسم، الرد على الاستفسارات التي ترد للقسم

وأضافت: تجهيز العروض التي يجب ان يقدمها القسم، وتقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر وأداء ايه مهام أخرى يتم التكليف بها؛ لافتة إلى أن التقديم اعتباراً من اليوم الخميس 1440/8/13هـ (الموافق 2019/4/18م)، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا