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  3. طفل في عمر الـ 12 سنة يضرب سائق لحماية والدته

طفل في عمر الـ 12 سنة يضرب سائق لحماية والدته




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