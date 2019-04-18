أحلام تقصف جبهة أحد متابعيها بسبب تصريحات فجر السعيد ضد أصالة

أبوظبي(صدى):

شنت الفنانة الإماراتية أحلام هجوما حادا على معلق اشتكى لها من طريقة معاملة الإعلامية الكويتية فجر السعيد للمطربة السورية أصالة نصري عقب الحرب الكلامية، التي انتشرت بين الأخيرتين بسبب طلب أصالة الجنسية المصرية.

وعرضت أحلام عبر صفحتها على ” إنستجرام ” الأغنية الجديدة لأصالة ” بنت أكابر “ ، وامتدحتها قائلة: ” عمل رائع كعادتك أصالة نصري في زمن نفتقد فيه الكثير من الأصالة“.

وتحدثت أحلام عن الأغنية، قائلة: ” عمل متكامل شعرًا ولحنًا وغناء وصورة تبروز جمالكم هكذا دائمًا تعودنا وعودتينا على النجاح مبروك بنت أكابر وستظلين غالية عندي “.

وتطرق أحد المعلقين للأزمة الأخيرة التي نشبت بين ” أصالة “ وفجر السعيد، قائلًا: ” ياريت تفهمي صديقتك فجر السعيد هذا الكلام “.

وقالت أحلام: ” حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أنا محسوبة على كلامي فقط وفجر مش صديقتي فجر أختي وصديقتي وقريبة مني، بس كلامها يمثلها هي فقط ممكن خوات وما يكون عندهم نفس الصديقة، بس مشكلتكم كلكم عملتوا الكذبة وصدقتوها، وأنا أحب أصاله ولو جرحتني واتهمني بكون أحسن منها أكيد، وما في شي بيغير قلبي عليها “.