بالصور.. استياء من تكرار مشهد وجود عمال نظافة على صندوق ” وانيت ” بمكة

نايف السالم(صدى):

كشفت صورة، اليوم الخميس، عن سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تُقل ثلاثة من عمال النظافة عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس؛ في واقعة متكررة.

وظهرت السيارة تُقل على متنها عمّال نظافة، في منطقة الشرائع، فيما هناك استياء من غياب الجهات الرقابية، للحد من مثل هذه الظاهرة التي تعرض العمال للخطر، فضلاً عن أنها مخالفة مرورية تستوجب العقاب.

ومن الجدير بالذكر، أن متحدث أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، كان قد أكد في تعليقه على واقعة مشابهة بأنه تم تطبيق الغرامات المستحقة عليها، مشددا على أن الأمانة لا تقر هذا العمل أبداً، وحريصة كل الحرص على سلامة العمال.