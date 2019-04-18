مخاطر مميتة تصيب النساء بسبب انخفاض الكوليسترول الضار 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن انخفاض مستوى الكوليسترول الضار، يؤدي إلى الإصابة بحالة صحية خطيرة.

وتبين أن نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة أو ما يعرف باسم الكوليسترول الضار، يجب أن تظل نسبته تحت 100 ميليجرام/ الديسل، للحفاظ على الصحة.

ويعمل الكوليسترول منخفض الكثافة على حمل الكوليسترول إلى الخلايا التي تحتاج إليه، ولكن إذا كانت مستوياته مرتفعة للغاية، كما أنه يتراكم داخل الشرايين، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي تنخفض لديهن نسبة الكوليسترول الضار عن 100ميليجرام/ الديسل، تزداد لديهن مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، وهو نوع من السكتات الدماغية أقل شيوعًا من السكتة الدماغية الإقفارية، ومن الصعب علاجها.

واتضح أن النساء اللاتي لديهن مستويات منخفضة من الكوليسترول الضار تزداد لديهن مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بمقدار 2.2 ضعف مثل النساء اللاتي لديهن مستوى مرتفع من الكوليسترول الضار.

ولفت العلماء إلى أن النساء اللاتي لديهن نسبة منخفضة من الدهون الثلاثية تزداد لديهن مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بمقدار الضعف مثل النساء اللاتي تزداد لديهن نسبة الدهون الثلاثية في الدم.