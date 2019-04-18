العكايشي يتحدى الاتحاد بقميص الاتفاق

نواف السالم(صدى):

يشارك أحمد العكايشي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في مواجهة فريقه السابق الاتحاد، حيث سيكون في تحد خاص من أجل إثبات نفسه

وتعرض العكايشي للانتقادات في الفترة الأخيرة؛ حيث أن البعض قد قلل من إمكانياته، وطالب بجلب مهاجم يفوقه إمكانيات من أجل المساهمة في عودة عميد الكرة السعودية للواجهة.

وشرع اللاعب في الانسجام بشكل أكبر مع الفريق الاتفاقي، وبات يقدم مستويات كبيرة، قد تسبب الكثير من الازعاج للفريق الاتحادي الباحث عن الهروب من مناطق المؤخرة.