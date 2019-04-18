حساب المواطن: تحديد قيمة الدعم النقدي يتم بناءً على معايير الاستحقاق

الرياض(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تحديد قيمة الدعم النقدي في البرنامج يتم بناءً على معايير الاستحقاق.

وأوضح في تعريفة لمعايير الاستحقاق بأنها المعايير التي يتم التحقق منها لتحديد قيمة الدعم النقدي الذي يصرف للمتقدم وأسرته ، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع الدخل الشهري.

وكان المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني قد أكد في تصريح سابق أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي ويعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة قبل حدوثها.