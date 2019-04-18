بالفيديو.. هدية غير متوقعة من مواطن لأمير الرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مواطن يعطي أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود هدية من والدته عبارة عن بهارات.

وبدا في المقطع أمير الرياض يمزح مع المواطن بعد علم سموه بأن الهدية “بهارات”، كما دخل المواطن و من حضروا الواقعة في نوبة ضحك شديدة.

وأثار المقطع المتداول إعجاب رواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بتواضع أمير الرياض أثناء حديثه مع المواطن، واصفين سموه بالشخصية القيادية والريادية التي تستحق الشكر بسبب توجيهاته التي تخدم المواطنين وتصب في مصلحتهم.