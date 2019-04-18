45 ٪ نسبة الطلاق قبل ” الدخلة ” في جدة

نايف السالم(صدى):

أجرت جمعية المودة لتنمية الأسرة، دراسة كشفت عن ارتفاع نسبة الطلاق قبل الدخلة إلى 45% بجدة، وذلك لأسباب مختلفة، أبرزها ضغوط الزوجة وأسرتها على الزوج؛ فيما استبعدت من أسباب الانفصال وجود أسباب صحية للطرفين، أو ظروف عمل المرأة وإكمال تعليمها، أو اختيار الشريك عن طريق الإنترنت.

وطالبت الدراسة، بإنشاء وتطوير المراكز المتخصصة في بحوث دراسات الأسرة لرفع مستوى ثقافة المجتمع؛ لافتة إلى أن نسبة الطلاق قبل الدخلة ارتفعت إلى 45%، ولا سيما في أوساط من تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 30 عامًا.

وأوضحت أن أهم أسباب الطلاق مستوى الثقافة الشرعية للزوجين، وعدم تمكينهما من الرؤية قبل العقد، فضلا عن تباين مستوى التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، فضلا عن إثارة أعصاب الشريك، وزيادة التزام الطرف الآخر بالأخلاق والدين، بجانب الحالة المزاجية لأحد الزوجين.