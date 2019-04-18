بالفيديو .. ” هيونداي ” ترفع الستار عن أحدث سيارتها الكروس

أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة هيونداي الستار عن حدث سياراتها ” Creta ” الكروس ، خلال معرض شنغاهاي الأخير لتكشف عن موديل جديد من السيارات الأكثر رواجاً بالأسواق .

وتحمل السيارة الجديدة في بعض البلدان اسم ” ix25 ” ، وهو مختلف تماماً عن Creta ، إذ تتميز بالتصميم العصري والهيكل الأكثر انسيابيه ، كما تبدو الواجهة اكثر جمالاً مع المصابيح الطويلة ومصابيح الضباب الفريدة من حيث التصميم والشكل .

وتتسع السيارة لـ 5 ركاب ، كما زاد حجم صندوقها ، وزاد حجم الهيكل ليصبح طوله 4م و30 سم ، وعرضه متر و90 سم2.

ومن المقرر طرح السيارة بنوعين من المحركات بسعة 1.6 ، و2.0 لتر بنزين ، ونظامي دفع امامي ورباعي وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 7 مراحل .