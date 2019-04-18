 الحمض النووي يتسبب في إنهاء علاقة غرامية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قام شاب وفتاة بإجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة المزيد عن تاريخ عائلتهما، للحصول على القليل من ” المتعة ” ، ولكن التجربة انتهت نهاية لم تخطر لهما على بال.

وعقب إجراء الاختبار، عبرت الفتاة، عن حماسها الشديد لاكتشاف بعض الأمور المهمة حقا عن أسلافها.

كشف الرجل عن انفصال حبيبته عنه بسبب نتائج الاختبار، التي كشفت عن سر عائلي ” مظلم للغاية “.

وقال الرجل: ” قبل شهر، اعتقدت صديقتي أنه سيكون من الممتع إجراء اختبار الحمض النووي عبر ” هنا ” ، لمعرفة المزيد عن شجر عائلة كل منا.. لقد استمتعنا بالتجربة كثيرا، ولكن بعد ذلك اكتشفت أمرا عن أحد أسلافي أدى إلى خسارة صديقتي “.

وتابع: “و جدنا بضعة أسماء في شجرة عائلتي لم أتعرف عليها، وبعد إجراء بعض الأبحاث، تبين أن أحد أسلافي كان قاتلا متسلسلا سيئ السمعة “.

وشعر الرجل بالرعب وقرر أن يسأل أسرته عما إذا كانوا يعرفون ذلك. ثم علم أن عائلته حاولت عدم التواصل مع هذا الشخص، و لم تتمكن صديقته من التعامل مع حقيقة أنه مرتبط بقاتل متسلسل.