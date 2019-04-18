البشير يتعرض لانهيار عصبي حاد داخل سجن كوبر 

الخرطوم(صدى):

أصيب الرئيس السوداني السابق عمر البشير بحالة إنهيار عصبي حاد داخل سجن كوبر الشهير في العاصمة السودانية الخرطوم وعلى إثره تم استدعاء طاقم طبي كبير من مستشفى علياء له وبعض الأطباء من السلاح الطبي.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية الأسبوع الماضي وقد نقل إلى سجن كوبر في الخرطوم.

وخرج الأطباء في مسيرة بالعاصمة للانضمام إلى الاعتصام المتواصل خارج مقر القيادة العامة للجيش، وبعد النهاية المثيرة الأسبوع الماضي لحكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود، تم نقله مساء الثلاثاء (ليل الأربعاء) “إلى سجن كوبر” في الخرطوم.

وانتشر الجنود وعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم.

ولم يعرف مكان وجود الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما منذ تولّى الجيش الحكم الخميس إذ أكد قادة البلاد العسكريون الجدد أنه محتجز “في مكان آمن”.